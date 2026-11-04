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Tone zemlje zatrpale magistralni put: Ugrožena porodična kuća

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04.11.2026 19:54

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Тоне земље затрпале магистрални пут Бијело Поље - Мојковац, у Црној Гори.
Foto: RTCG video/Screenshot

Tone zemlje obrušile su se na magistralni put Bijelo Polje - Mojkovac. Odron je obustavio saobraćaj i ugrozio kuću porodice Dragana Sošića.

Mašine pokušavaju da raščiste teren, prenio je portal RTCG.

Posao otežava to što voda koja je pokrenula klizište potkopava teren i za sada se ne može procijeniti kada će se put raščistiti i osposobiti za saobraćaj.

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Tagovi :

Crna Gora

magistralni put

odron

obustavljen saobraćaj

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