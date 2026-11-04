Tone zemlje zatrpale magistralni put: Ugrožena porodična kuća

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Tone zemlje obrušile su se na magistralni put Bijelo Polje - Mojkovac. Odron je obustavio saobraćaj i ugrozio kuću porodice Dragana Sošića.

Mašine pokušavaju da raščiste teren, prenio je portal RTCG. VIDEO Put Bijelo Polje - Ribarevine potpuno zatvoren za saobraćaj, alternativni pravac preko obilaznice, tone zemlje zatrpale magistralu https://t.co/5sikPAqKoU — CDM (@cafemontenegro) November 4, 2026 Posao otežava to što voda koja je pokrenula klizište potkopava teren i za sada se ne može procijeniti kada će se put raščistiti i osposobiti za saobraćaj.

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