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Helikopter se srušio u more: U toku potraga za nestalima

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04.11.2026 19:43

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Jedna osoba se vodi kao nestala, a dvije su povrijeđene nakon što se helikopter srušio u vodu nedaleko od mjesta Ki Biškejn na Floridi.

Mala letjelica srušila se u vodama nedaleko od Ki Biškejna, u okrugu Majami-Dejd, u srijedu, nešto prije 11.30 časova po lokalnom vremenu.

Vatrogasno-spasilačka služba okruga Majami-Dejd saopštila je da je intervenisala u 11.26 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave o padu helikoptera u blizini državnog parka Bil Bogs.

Prema njenim navodima, prijavljeno je ukupno troje povrijeđenih. Dvije osobe su spasene i prevezene u bolnicu. Informacije o trećoj osobi u tom trenutku nisu bile odmah dostupne.

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Na snimku koji je zabilježio helikopter televizijske stanice 7Skajforce vidi se ono što izgleda kao helikopter potopljen u vodi, dok se njegovi žuti plovci za slijetanje na vodi nalaze na površini.

U nedjelju se avion "Lirjet 60", koji je letio iz Ostina u Teksasu ka Bahamima, srušio na ulicu u blizini Grinkersa, u okrugu Palm Bič na Floridi, oko 120 kilometara sjeverno od državnog parka Bil Bogs. U ovoj nesreći poginulo je devet osoba.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Florida

srušio se helikopter

nesreća

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