Užas u hotelu: Dijete pronađeno mrtvo, majka ležala povrijeđena pored njega

Strašno otkriće uznemirilo je policiju u Minhenu u srijedu ujutru, kada je u hotelskoj sobi u blizini glavne željezničke stanice, u ulici Arnulfštrase, pronađeno beživotno tijelo dvanaestogodišnjeg djeteta.

Pored djeteta je ležala njegova teško povrijeđena majka, za koju njemački list Bild navodi da je državljanka Ukrajine.

Policija je pokrenula istragu zbog sumnje na ubistvo, a slučaj je preuzela jedinica za krvne delikte.

Policijska intervencija počela je oko 9.40 časova, nakon što su službenici dobili dojavu. Riječ je o hotelu Eden Hotel Volff u Minhenu.

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Jednom od zaposlenih u hotelu bila je potrebna pomoć, zbog čega je intervenisao tim za krizne situacije.

Policija trenutno pregledava snimke sa nadzornih kamera u hotelu.

Prema prvim saznanjima istražilaca, sumnja se da je majka ubila dijete, a potom pokušala da izvrši samoubistvo.

(Telegraf.rs)