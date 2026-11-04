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Banke krvi u Francuskoj pogođene hakerskim napadom

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04.11.2026 15:21

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Haker
Foto: Pexel/Tima Miroshnichenko

Nekoliko regionalnih banaka krvi u Francuskoj pogođeno je kibernetičkim napadom 2. novembra, ali zalihe nisu ugrožene, saopšteno je iz francuskog Ministarstva zdravlja.

"Nekoliko regionalnih objekata Francuskog zavoda za krv pogođeno je kibernetičkim incidentom koji je uticao na određene sisteme za praćenje i kontrolu hladnjača", navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da je situacija pod kontrolom i da se pažljivo prati.

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"Bezbjednost zaliha krvi očuvana je zahvaljujući sistemima za praćenje i alarmiranje u objektima, kao i mjerama predostrožnosti koje su odmah preduzete", naglasilo je Ministarstvo zdravlja.

Incident je uslijedio nakon napada koji su primorali prodavnice u osam evropskih zemalja da bace ogromne količine hrane pošto što su hakeri manipulisali njihovim rashladnim sistemima.

(Srna)

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Francuska

hakeri

hakerski napad

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