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Putin: Jedinstvo svih naroda Rusije uvijek od ključnog značaja

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04.11.2026 15:15

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Руски предсједник Владимир Путин поздравља предсједника Савјета министара Тога Фора Есозимну Гнасингбеа током њиховог сусрета на маргинама Самита Русија–Африка у Великој кремаљској палати у Москви, у петак, 30. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Igor Ivanko/Pool Photo via AP

Jedinstvo svih naroda Rusije uvijek je imalo i danas ima ključnu ulogu, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

"Jedinstvo naroda je noseća konstrukcija suvereniteta i nezavisnosti Rusije. Rusija se kroz istoriju razvijala putem međusobnog prožimanja naroda, etničkih grupa, jezika i običaja, srasli smo jedni s drugima", rekao je Putin na plenarnoj sjednici međunarodne nedjelje "Narodi Rusije".

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Rusija danas slavi Dan narodnog jedinstva, a Putin je građanima čestitao praznik.

"Sfera međuetničkih odnosa je veoma delikatna i svi pokušaji raspirivanja mržnje moraju biti zaustavljeni", poručio je on.

Putin je posebno istakao objedinjujuću i konstruktivnu ulogu ruskog jezika i naroda za Rusiju.

"Ruski jezik i ruski narod su osnova ruske državnosti", rekao je Putin i dodao da podrška ruskom jeziku i kulturi ima strateški značaj.

Prema njegovim riječima, raznolikost Rusije je izvor snage i velika konkurentska prednost i potencijal zemlje.

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"Snažan duh jedinstva među narodima Rusije koji sve pobjeđuje prenosi se s generacije na generaciju. I sad stojimo rame uz rame, sigurni da ćemo ostvariti sve postavljene ciljeve", naglasio je ruski predsjednik.

(sputniknews.com)

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Vladimir Putin

Rusija

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