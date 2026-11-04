Jeziv snimak iz Čelinca: Izgubio kontrolu nad audijem i zabio se u tržni centar

Tri osobe, među kojima i jedan maloljetnik, povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Čelincu, kada je vozač automobila „audi“ izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat tržnog centra.

.Nezgoda se dogodila oko 23 časa u Ulici Vukana Trivića.

Uznemirujući snimak nezgode prikazuje trenutak kada automobil iznenada skreće sa kolovoza i velikom silinom udara u objekat.

Zastrašujući snimak iz Čelinca: Vozač „audija” izgubio kontrolu i zabio se u tržni centar https://t.co/4f4UyGfF3N — Glas Srpske (@GlasSrpske) November 4, 2026

Troje povrijeđenih u „audiju“

U nezgodi su povrijeđeni vozač M.T. iz Čelinca, suvozač S.T. i maloljetni putnik koji se nalazio u automobilu.

Povrijeđenima je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Oštećen i objekat tržnog centra

Osim povrijeđenih lica, u nezgodi je pričinjena i materijalna šteta na objektu tržnog centra.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

(Glas Srpske)