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Jeziv snimak iz Čelinca: Izgubio kontrolu nad audijem i zabio se u tržni centar

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04.11.2026 14:11

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Језив снимак из Челинца: Изгубио контролу над аудијем и забио се у тржни центар
Foto: X / Glas Srpske

Tri osobe, među kojima i jedan maloljetnik, povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila u Čelincu, kada je vozač automobila „audi“ izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat tržnog centra.

.Nezgoda se dogodila oko 23 časa u Ulici Vukana Trivića.

Uznemirujući snimak nezgode prikazuje trenutak kada automobil iznenada skreće sa kolovoza i velikom silinom udara u objekat.

Troje povrijeđenih u „audiju“

U nezgodi su povrijeđeni vozač M.T. iz Čelinca, suvozač S.T. i maloljetni putnik koji se nalazio u automobilu.

Povrijeđenima je ljekarska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Oštećen i objekat tržnog centra

Osim povrijeđenih lica, u nezgodi je pričinjena i materijalna šteta na objektu tržnog centra.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Audi

Čelinac

tržni centar

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