U Banjaluci uhapšeno 15 osoba, među njima Samardžija, Kantar, Jeličić...

U akciji PU Banjaluka uhapšeno je 15 osoba i zaplijenjena je veća količina marihuane, dok se za jednom osobom i dalje traga, saznaje ATV.

Među uhapšenima je Mladen Samardžija, koji se zbog trgovine narkoticima nalazi pod istragom Tužilaštva BiH. Zatim Boban Kantar koji je 2021. godine osuđen na četiri godine zatvora zbog trgovine narkoticima u okviru predmeta ”Alfa 2”, te Branko Jeličić koji je 2024. godine hapšen u akciji ”Nišan 2”.

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Akcija sprovode Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci i PU Banjaluka i usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogom.

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Prema nezvaničnim informacijama akcija je pripremana duže vrijeme i osumnjičeni su mjesecima bili pod nadzorom istražnih organa.

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Pretresi su i dalje u toku i više informacija će biti poznato tokom dana.