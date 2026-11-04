Akcija SIPA u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija

Pripadnici SIPA-e u akciji "BIG" na području Sarajeva izvršili su pretres na šest lokacija.

Akcija se izvodi po nalogu Suda BiH.

Navedene aktivnosti provede se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Nedopuštena trgovina“ i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „BIG“ provodi se pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.