Logo

Akcija SIPA u Sarajevu: Pretresi na šest lokacija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 11:17

Komentari:

0
Сипа
Foto: Sipa

Pripadnici SIPA-e u akciji "BIG" na području Sarajeva izvršili su pretres na šest lokacija.

Akcija se izvodi po nalogu Suda BiH.

Navedene aktivnosti provede se zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Nedopuštena trgovina“ i „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Operativna akcija „BIG“ provodi se pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Akcija BIG

SIPA

Sarajevo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Hronika

Učenik napao nastavnika u Sarajevu, izgubio svijest i završio u Hitnoj

32 min

3
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen da je iz firme ukrao masku za varenje

1 h

0
МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа

Hronika

Vozač mercedesa prošao više puta kroz crveno, policija mu oduzela automobil

1 h

1
Полиција Републике Српске

Hronika

Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima