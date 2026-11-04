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Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

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04.11.2026 08:28

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Policijski službenici PU Banjaluka sprovode akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, potvrđeno je za ATV.

Akcija se sprovodi u Banjaluci i u toku su pretresi na više lokacija.

U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.

Više informacija biće poznato tokom dana.

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Tagovi :

Banjaluka

akcija policije

Droga

PU Banjaluka

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