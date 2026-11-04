Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

Autor:Ognjen Matavulj
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Policijski službenici PU Banjaluka sprovode akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, potvrđeno je za ATV.
Akcija se sprovodi u Banjaluci i u toku su pretresi na više lokacija.
U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.
Više informacija biće poznato tokom dana.
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