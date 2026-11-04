Velika akcija policije u Banjaluci, uhapšeno više osoba

Policijski službenici PU Banjaluka sprovode akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom, potvrđeno je za ATV.

Akcija se sprovodi u Banjaluci i u toku su pretresi na više lokacija.

U okviru akcije dosada je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su se duži vremenski period bavili trgovinom narkotika.

Više informacija biće poznato tokom dana.