Teška saobraćajka u Bijeljini: Četvoro povrijeđenih, među njima dvoje djece

Četiri lica, među kojima su bila dva maloljetna, povrijeđena su danas u sudaru dva automobila u Bijeljini.

Povrijeđena su lica koja su bila u automobilu "pasat" i svi su zadržani na liječenju, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.

"Pasatom" je upravljalo lice Z. D, na mjestu suvozača nalazilo se lice R. D, a sa njima su bila i i dva maloljetna putnika.

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Automobilom "ford" je upravljalo lice inicijala S. P.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.20 časova, a policija je izvršila uviđaj.