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Muškarac koji se sumnjiči za ubistvo majke nakon psihijatrije završio u pritvoru

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03.11.2026 17:49

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Kemal Pekmezović, nadimka Kemo, koji se sumnjiči za ubistvo majke koje se dogodilo u Sarajevu, u ulici Petrakijina, u Starom Gradu, 27. oktobra 2026. godine, prebačen je u Kazneno-popravni zavod Zenica.

Ova informacija za „Dnevni avaz“ je potvrđena iz Kantonalnog suda u Sarajevu. Pekmezoviću je određen jednomjesečni pritvor.

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"Upućen je u KPZ Zenica. Napustio je psihijatrijsku kliniku. Tamo je upućen i tamo će izdržavati pritvor" potvrdio je portparol Kantonalnog suda u Sarajevu Jakov Avram.

Bio pod nadzorom

Kako je ranije saopšteno iz MUP-a KS, u 11.40 sati PU Stari Grad je zaprimila poziv da se u unutrašnjosti stana u ulici Petrakijina nalazi starija ženska osoba bez znakova života.

"Izlaskom na lice mjesta, policijski službenici su potvrdili navode iz prijave, dok je ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt žene", naveli su iz policije na dan kada se desio zločin.

Obaviješten je bio dežurni tužilac, koji je rukovodio uviđajem na mjestu događaja, a zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ubistvo.

Pekmezović se prvobitno nalazio pod nadzorom u Psihijatrijskoj bolnici, nakon čega je lišen slobode.

Demolirao spomenik

Nakon što je Pekmezović, kako se vjeruje, usmrtio majku, on je demolirao prostor spomenika "Vječna vatra" u Sarajevu. Razbacao je saksije sa zemljom, čupao ukrasno grmlje i spaljivao ga.

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Osumnjičeni je, prema saznanjima, ranije imao i zabranu prilaska svojoj majci.

Njih dvoje stanovali su zajedno u kući, nakon čega ga je ona, navodno izbacila iz nje. Pekmezović je neko vrijeme boravio u automobilu, kao i u hostelu u Sarajevu, gdje je, kako se saznaje, pravio probleme gostima. Nezvanično, jednog muškarca pokušao je izbosti nožem.

Nakon što je istekla zabrana prilaska, on se vratio u kuću. Nezvanično se saznaje da je određeni period konzumirao narkotike. Majci je, prema informacijama, presudio lopatom. Takođe, od ranije je poznat policiji.

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Sarajevo

Ubistvo

Pritvor

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