Ima povrijeđenih: Epilog nesreće u Novom Selu

Autor:ATV redakcija
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Jedno lice povrijeđeno je u sudaru automobila i kamiona na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Novo Selo, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.
Povrijeđeno lice prevezeno je sanitetskim vozilom u zvorničku zdravstvenu ustanovu.
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14.40 časova.
Policija vrši uviđaj, a saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen za sva vozila.
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