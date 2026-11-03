Ima povrijeđenih: Epilog nesreće u Novom Selu

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Foto: ATV

Jedno lice povrijeđeno je u sudaru automobila i kamiona na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Novo Selo, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

Povrijeđeno lice prevezeno je sanitetskim vozilom u zvorničku zdravstvenu ustanovu. Saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14.40 časova. Policija vrši uviđaj, a saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen za sva vozila.

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