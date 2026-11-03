Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za ubicu Aldine Jahić

Tužilaštvo je zatražilo jedinstvenu kaznu od 45 godina zatvora za Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubojstvo Aldine Jahić i još dva kaznena djela.

Glavna rasprava pred Kantonalnim sudom u Mostaru završena je iznošenjem završnih riječi, a presuda će biti objavljena u petak, 6. novembra, u 11 sati, prenosi Bljesak.info.

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Kalajdžiću se, uz teško ubojstvo, na teret stavljaju nedopušteno nabavljanje i držanje oružja te produženo kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti. Završne riječi Tužilaštva, zastupnika porodice i odbrane iznesene su pred prepunom sudnicom.

Tužilaštvo tvrdi da je dokazano ubistvo bilo rodno zasnovano

Tužiteljka Vesna Pranjić kazala je kako smatra da su tokom postupka u cijelosti dokazana kaznena djela iz optužnice. Prema stavu Tužilaštva, dokazi potvrđuju i da je ubistvo Aldine Jahić bilo rodno zasnovano.

U završnoj riječi podsjetila je na prijetnje koje je Kalajdžić, prema navodima optužnice i izvedenim dokazima, upućivao Aldini Jahić i bivšoj partnerki Aidi Macić. Osvrnula se i na iskaze Aldininih prijateljica, koje su govorile o njenom strahu, prijetnjama i fizičkim napadima.

Prema iskazima na koje se pozvala tužiteljka, Aldina se bojala pozvati policiju jer je govorila da „njega svi znaju, a nju niko”.

Pranjić je izdvojila i snimljene telefonske razgovore reprodukovane na suđenju, navodeći da je optuženi Aldini prijetio smrću te govorio da je nema ko zaštititi.

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"Aldina je bila žena koja je jasno rekla da ne želi biti u toj vezi. Zauzela je svoj stav i onda je ubijena", kazala je tužiteljka, obrazlažući zahtjev za kaznu od 45 godina zatvora.

Govoreći o dvama provedenim vještačenjima, Pranjić je navela da je Kalajdžić u vrijeme počinjenja djela bio smanjeno uračunljiv, ali ne bitno. Prema njenim riječima, oba vještaka smatrala su da ih je tokom vještačenja pokušavao obmanuti.

Porodica podržava zahtjev za 45 godina zatvora

Advokat porodice Jahić, Damir Alić podržao je zahtjev za kaznu od 45 godina. Istakao je da porodica zna kako Aldinu ništa ne može vratiti, ali želi da presuda pridonese sprečavanju sličnih zločina.

"Imao je priliku da odustane, ali je djelo izvršio. Radim dugo ovaj posao i nikad nisam vidio takvu hladnokrvnost", kazao je Alić.

Dodao je da je praćenje postupka, u kojem je optuženi vodio aktivnu odbranu, bilo posebno teško za porodicu žrtve.

Odbrana osporava pravnu kvalifikaciju

Kalajdžićev advokat Ibro Bulić rekao je da odbrana ne osporava da je njegov branjenik počinio ubistvo, ali smatra da rodna zasnovanost kao motiv nije dokazana izvan razumne sumnje.

"Odbrana nema namjeru osporiti težinu kaznenog djela i ne dovodimo u pitanje da je optuženi počinio ubistvo. Pitanje koje postavljamo je pravna kvalifikacija djela", kazao je Bulić.

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Ako Sud prihvati kvalifikaciju koju zastupa Tužilaštvo, odbrana traži da pri odmjeravanju kazne uzme u obzir raniju nekažnjavanost optuženog, njegovo izvinjenje i kajanje.

Kalajdžić izrazio kajanje

Na kraju se sudu obratio i Kalajdžić, koji je, prema izvještaju Bljeska, govorio kroz suze.

"Izražavam duboku bol i kajanje, izražavam saučešće iako znam da Aldininoj porodici moje riječi nemaju težinu i ne mogu očekivati vaš oproštaj", rekao je.

U svom je obraćanju tvrdio da Aldinu tokom veze nije maltretirao ni zlostavljao, a naveo je i da je svojim postupkom uništio njenu i svoju porodicu. Izjavio je da bi, kada bi mogao vratiti vrijeme, postupio drugačije.

O optužbama i kazni odlučiće Kantonalni sud u Mostaru, koji je objavu presude zakazao za petak u 11 sati.