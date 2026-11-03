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Prihvaćena nagodba: Žeksu tri godine zatvora za dilovanje droge u Pelagićevu

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03.11.2026 12:16

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Željko Tanasić (37) zvani Žeks osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na tri godine zatvora zbog dilovanja droge.

Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće prihvatilo sporazum o priznanju krivice koji je Tanasić zaključio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Doboju.

”Optuženi je oglašen krivim zbog toga što je zajedno sa S.V., I.Ž., C.L. i M.S. u periodu od 26.11.2025. godine do 25.03.2026. godine na području opštine Pelagićevo, radi prodaje držao, prenosio, posredovao u prodaji, nudio na prodaju i prodavao supstance koje su proglašene za opojne droge”, saopštio je Okružni sud u Doboju.

Tanasiću je u presudu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 25. marta ove godine, a mjera pritvora mu je produžena do pravosnažnosti presude.

U istom predmetu Cvijetin Lazarević zvani Pura ranije je osuđen na pet godina zatvora.

Суд-чекић-судница

Hronika

Pura osuđen na pet godina zatvora zbog dilovanja marihuane i kokaina

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Tagovi :

Željko Tanasić Žeks

Okružni sud Doboj

presuda

trgovina drogom

priznanje

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