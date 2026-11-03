Prihvaćena nagodba: Žeksu tri godine zatvora za dilovanje droge u Pelagićevu

Autor:Ognjen Matavulj
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Željko Tanasić (37) zvani Žeks osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na tri godine zatvora zbog dilovanja droge.
Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće prihvatilo sporazum o priznanju krivice koji je Tanasić zaključio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Doboju.
”Optuženi je oglašen krivim zbog toga što je zajedno sa S.V., I.Ž., C.L. i M.S. u periodu od 26.11.2025. godine do 25.03.2026. godine na području opštine Pelagićevo, radi prodaje držao, prenosio, posredovao u prodaji, nudio na prodaju i prodavao supstance koje su proglašene za opojne droge”, saopštio je Okružni sud u Doboju.
Tanasiću je u presudu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 25. marta ove godine, a mjera pritvora mu je produžena do pravosnažnosti presude.
U istom predmetu Cvijetin Lazarević zvani Pura ranije je osuđen na pet godina zatvora.
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Pura osuđen na pet godina zatvora zbog dilovanja marihuane i kokaina
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