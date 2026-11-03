Ubici iz Laktaša pet godina zatvora za razbojništvo nad konobarom

Bojana Vajukića (27) iz Laktaša, koji izdržava 11 godišnju kaznu zbog ubistva, osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na pet godina zatvora zbog razbojniotva nad Srboljubom Ćućunom koga je pretukao i ukrao mu 70 KM, novčanik i bankovnu karticu.

U ponovljenom postupku Vajukić je oglašen krivim za razbojništvo, iako je ranije bio osuđen i za protivpravno lišenje slobode i oštećenje tuđe stvari, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i postupak vratio na novo suđenje.

Žrtvu napao jer je odbio da mu posluži piće

Razbojništvo se dogodilo u noći između 18. i 19. decembra 2018. godine. U optužnici se navodilo da je Vajukić pijan, sa 1,36 promila alkohola u krvi, automobilom ”golf” presreo Ćućuna. u Miloševcima kod Laktaša i udario u njegov ”mercedes”. Zatim je izašao iz auta pretukao žrtvu, nagurao ga u svoj automobil i ukrao mu 70KM i novčanik sa bankovnom karticom.

Hronika Ćućun: Vajukić me udarao, gubio sam svijest

Tokom suđenja Ćućun je ispričao da Vajukića poznaje i da ga je napao zato što je kritične noći odbio da mu posluži piće u kafiću u kojem je radio kao konobar. Vajukić je tada otišao iz kafića, da bi se potom vratio i počeo da galami i provocira druge goste, pa mu je Srboljub rekao da napusti kafić. Kada je Srboljub, iza ponoći krenuo kući, Vajukić ga je presreo na putu.

Osim kazne zatvora, Vajukić je presudom dužan da Srboljubu Ć. isplati 70 KM, te mu je oduzeta bankovna kartica koju je ukrao. Za nadoknadu štete oštećeni je upućen na parnicu. Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Ubio starca i tijelo bacio u bunar

Bogdan Vajukić ranije je pravosnažno osuđen na 11 godina zbog ubistva Gojka Veselića (76) u Koljanima kod Laktaša. U presudi se navodilo da je Veselića pretukao nasmrt u njegovoj kući 24. januara 2021. godine.

Hronika Ubio starca i tijelo bacio u bunar, Vajukiću 11 godina zatvora

Vajukić je nekoliko sati nakon zločina uhapšen, ali ne zbog ubistva, već zbog pokušaja krađe u susjednoj kući. Budući da se za ubistvo još nije ni znalo Vajukić se sutradan, nakon što je pušten iz policije, vratio se na mjesto ubistva i uklonio tragove zločina. Sa žrtve je skinuo odjeću i tijelo bacio u bunar pored kuće.