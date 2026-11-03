Logo

Prijedorčanin osumnjičen da je pronevjerio novac ZEV-a

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 10:08

Komentari:

0
Приједор киша
Foto: ATV

Protiv Prijedorčanina S.T. podnesen je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je kao ovlašteno lice pronevjerio novac zajednice etažnih vlasnika

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 03.11.2026. godine Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica S.T. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Pronevjera“.

Navedeno lice se tereti da je u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice za upravljanje zgradom u Prijedoru, u periodu od juna 2017. godine do maja 2026. godine, protivpravno prisvojio novac Zajednice u ukupnom iznosu od 26.284,30 KM. Osumnjičeni je novčana sredstva podizao sa bankovnog računa, bez pravdanja utroška tih sredstava", navode iz PU Prijedor i dodaju:

"Izvršenjem krivičnog djela osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku u navedenom iznosu, oštetivši Zajednicu za upravljanje zgradom. "

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prijedor

prevara

PU Prijedor

zgrada

Komentari (0)

Više iz rubrike

Диплома факултет студије

Hronika

Posao koji obećava: Falsifikovanom diplomom srednje škole pokušao otvoriti firmu

3 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Udes kod Gradiške: Jedna osoba teško povrijeđena, prevezena na UKC

3 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Nova tragedija u BiH: Udario pješaka i pobjegao, čovjek preminuo

16 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pet povrijeđenih: Policija za ATV otkrila detalje teškog udesa u Banjaluci

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima