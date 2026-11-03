Prijedorčanin osumnjičen da je pronevjerio novac ZEV-a

Protiv Prijedorčanina S.T. podnesen je izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je kao ovlašteno lice pronevjerio novac zajednice etažnih vlasnika

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 03.11.2026. godine Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica S.T. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Pronevjera“.

Navedeno lice se tereti da je u svojstvu lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice za upravljanje zgradom u Prijedoru, u periodu od juna 2017. godine do maja 2026. godine, protivpravno prisvojio novac Zajednice u ukupnom iznosu od 26.284,30 KM. Osumnjičeni je novčana sredstva podizao sa bankovnog računa, bez pravdanja utroška tih sredstava", navode iz PU Prijedor i dodaju:

"Izvršenjem krivičnog djela osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku u navedenom iznosu, oštetivši Zajednicu za upravljanje zgradom. "