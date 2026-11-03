Udes kod Gradiške: Jedna osoba teško povrijeđena, prevezena na UKC

Jedna osoba je teško povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u Gradišci, saopšteno je iz PU Gradiška.

Kako navode, do nezgode je došlo oko 19:50 nakon što je teretno vozilo sletjelo sa puta.

"U gradu Gradiška 02.11.2026. godine u 19,50 časova dogodila se saobraćajna nezgoda slijetanjem teretnog vozila marke „Fiat“ sa kolovoza, kojim je upravljalo lice Ž.M. iz Gradiške.

Suvozač T.G. iz Gradiške zadobio je teške tjelesne povrede, te je isto prevezeno na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci radi ukazivanja ljekarske pomoći", navode iz policije.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se izjasnio da postoje elementi krivičnog djela „Ugrožavanje javnog saobraćaja“, te da se protiv Ž.M. dostavi izvještaj o počinjenom djelu.