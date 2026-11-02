Tragedija u BiH: Mladić nije došao na posao, ubrzo pronađen mrtav

Antonio Sučić, mladić iz Nove Bile rođen 2004. godine, preminuo je 2. novembra 2026. godine u 22. godini života.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić se jutros nije pojavio na radnom mjestu, nakon čega je ubrzo pronađeno njegovo tijelo.

Okolnosti smrti za sada nisu poznate, a zvanične informacije očekuju se nakon što se oglase nadležne institucije.

Posljednji ispraćaj i pokop biće obavljeni u utorak, 3. novembra, u 14 sati na groblju Prahulje.