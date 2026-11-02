Logo

Ukrali 20.000 dolara i ”turan”: Taliću potvrđeno pet godina zatvora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 18:00

Komentari:

1
Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Naima Talića (55) iz Jajca na pet godina zatvora zbog razbojništva nad H.B. iz Gradiške kome je, sa saučesnikom, upao u kuću i ukrao 20.000 dolara i ”folskvagen turan”.

Presuda je izrečena nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu koju je u februaru ove godine izrekao Okružni sud u Banjaluci.

”Žalba branioca odbijena je kao neosnovana i u potpunosti je potvrđena prvostepena presuda, kojom je Talić oglašen krivim i osuđen na kaznu od pet godina zatvora”, rekla je za ATV Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.

Žrtvu oborili na pod i prijetili ubistvom

Razbojništvo se dogodilo 2. aprila 2025. godine u Jevanđeoskoj ulici u Gradišci. U svemu su učestvovali Ahmed Džananović i njegov sin Almin Džananović, koji su ranije osuđeni na pet, odnosno na tri godine zatvora.

razbojnici Gradiska 2

Hronika

Ocu i sinu osam godina zatvora za razbojništvo u Gradišci

U presudi se navodi da su optuženi po dogovoru došli do kuće H.B. Almin je ostao u ”golfu” da ”čuva stražu”, dok su Ahmed i Naim Talić razvalili vrata i ušli u kuću.

”Ahmed, koji je bio maskiran kačketom i maramom, udario je H.B. u glavu, usljed čega je pao na pod. Zatim ga je metalnom šikom udario po nozi, zaprijetivši da će ga ubiti ako ustane. Za to vrijeme Talić je u kući pronašao torbicu u kojoj se nalazilo 20.000 američkih dolara i pasoš”, navodilo se u optužnici.

Uhapšeni za 24 sata

Разбојништво Градишка

Hronika

Uhapšene tri osobe zbog brutalnog razbojništva u Gradišci!

Talić je s torbicom sjeo u ”golf” i pobjegao s Alminom, dok je Ahmed iz kuće ukrao dva telefona i ključeve ”folskvagen turana”. Ukradenim vozilom došao je do ulice Svetozara Markovića, gdje su ga čekali Talić i sin. Tu su ostavili ”turana” i ”golfom” pobjegli. Ukradeno vozilo policija je istu noć pronašla, dok su osumnjičeni otkriveni i uhapšeni u roku od 24 sata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Naim Talić

Razbojništvo

presuda

Vrhovni sud Republike Srpske

Gradiška

Komentari (1)

Više iz rubrike

За шверц марихуане 59 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Голуб”

Hronika

Za šverc marihuane 59 godina zatvora: Izrečena presuda u predmetu ”Golub”

7 h

0
УКЦ Републике Српске

Hronika

Muškarac podlegao nakon tuče u Glamočanima, naložena obdukcija tijela

8 h

0
увиђај, жута трака, мјесто злочина

Hronika

Oglasilo se tužilaštvo o zločinu u Foči: Sve ukazuje na ubistvo i samoubistvo

9 h

0
Гори ауто на путу Подградци-Градишка

Hronika

Gori auto na putu kod Gradiške!

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima