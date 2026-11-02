Ukrali 20.000 dolara i ”turan”: Taliću potvrđeno pet godina zatvora

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Naima Talića (55) iz Jajca na pet godina zatvora zbog razbojništva nad H.B. iz Gradiške kome je, sa saučesnikom, upao u kuću i ukrao 20.000 dolara i ”folskvagen turan”.

Presuda je izrečena nakon što je Vrhovni sud potvrdio presudu koju je u februaru ove godine izrekao Okružni sud u Banjaluci.

”Žalba branioca odbijena je kao neosnovana i u potpunosti je potvrđena prvostepena presuda, kojom je Talić oglašen krivim i osuđen na kaznu od pet godina zatvora”, rekla je za ATV Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.

Žrtvu oborili na pod i prijetili ubistvom

Razbojništvo se dogodilo 2. aprila 2025. godine u Jevanđeoskoj ulici u Gradišci. U svemu su učestvovali Ahmed Džananović i njegov sin Almin Džananović, koji su ranije osuđeni na pet, odnosno na tri godine zatvora.

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U presudi se navodi da su optuženi po dogovoru došli do kuće H.B. Almin je ostao u ”golfu” da ”čuva stražu”, dok su Ahmed i Naim Talić razvalili vrata i ušli u kuću.

”Ahmed, koji je bio maskiran kačketom i maramom, udario je H.B. u glavu, usljed čega je pao na pod. Zatim ga je metalnom šikom udario po nozi, zaprijetivši da će ga ubiti ako ustane. Za to vrijeme Talić je u kući pronašao torbicu u kojoj se nalazilo 20.000 američkih dolara i pasoš”, navodilo se u optužnici.

Uhapšeni za 24 sata

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Talić je s torbicom sjeo u ”golf” i pobjegao s Alminom, dok je Ahmed iz kuće ukrao dva telefona i ključeve ”folskvagen turana”. Ukradenim vozilom došao je do ulice Svetozara Markovića, gdje su ga čekali Talić i sin. Tu su ostavili ”turana” i ”golfom” pobjegli. Ukradeno vozilo policija je istu noć pronašla, dok su osumnjičeni otkriveni i uhapšeni u roku od 24 sata.