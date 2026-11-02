Gori auto na putu kod Gradiške!

Autor:ATV redakcija
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Na putu Podgradci-Gradiška, gori automobil, javljaju vozači.
Na video snimku, koji su objavili vozači u jednoj grupi vidi se vatrena stihija, koja guta automobil, a kako navode vozači automobil se nalazi u mjestu Donji Podgradci.
Informacija o uzroku požara kao i povrijeđenima za sada nema.
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