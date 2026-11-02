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Gori auto na putu kod Gradiške!

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02.11.2026 12:16

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Гори ауто на путу Подградци-Градишка
Foto: Društvene Mreže

Na putu Podgradci-Gradiška, gori automobil, javljaju vozači.

Na video snimku, koji su objavili vozači u jednoj grupi vidi se vatrena stihija, koja guta automobil, a kako navode vozači automobil se nalazi u mjestu Donji Podgradci.

Informacija o uzroku požara kao i povrijeđenima za sada nema.

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Tagovi :

zapalio se automobil

Gradiška

požar

video snimak

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