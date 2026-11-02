Tuča u Laktašima: Jedan imao čak 2,42 promila alkohola

Policija je izvršila kriminalističku obradu nad četiri lica iz Laktaša od kojih je za tri utvrđeno da su bila pijana, a učestvovala su u tuči u ugostiteljskom objektu na području tog grada.

Lica čiji su inicijali S.S, M.G, Lj.M. i A.Z. kriminalistički su obrađena u subotu, 31. oktobra, saopšteno je danas iz Policijske uprave Banjaluka.

Utvrđeno je da S.S. u krvi ima 2,42 promila alkohola u krvi, M.G. 1,57 promila, a kod Lj.M. 0,37 promila alkohola u krvi.

Slijedi podnošenje izvještaja o počinjenim prekršajima protiv vlasnika ugostiteljskog objekta zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, kao i protiv radnika ugostiteljskog objekta zbog prekršaja iz istog zakona.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.