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Šipovljanin ukrao auto sa parkinga

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02.11.2026 10:33

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Policija je u Šipovu uhapsila muškarca iz tog mjesta čiji su inicijali Z.M. jer je ukrao putnički automobil sa parkinga na području ove lokalne zajednice, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Policija je nakon prijave u subotu, 31. oktobra, operativnim radom na terenu i na osnovu prikupljenih informacija pronašla Z.M, kao i ukradeni automobil, koji je vraćen vlasniku.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci naredio je da, po kompletiranju predmeta, u redovnoj proceduri protiv Z.M. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

PU Mrkonjić Grad

krađa auta

Parking

Šipovo

Policija

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