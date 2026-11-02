Tragedija u Srpskoj: Pronađena dva tijela, sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Milica M. i njen sestrić Darko M. pronađen su juče mrtvi u kući u mjestu Barakovac na području Foče.

Naime, kako saznaje portal Provjereno, Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je rekla da od 22. oktobra sa njim nema kontakt, iako su se ranije svakodnevno viđale i čule.

Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću gdje su zatekli dva beživotna tijela.

Kako nezvanično saznajemo, sumnja se na ubistvo i samoubistvo.

Za sutra je zakazana i obdukcija, nakon koje će biti poznato više detalja.