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Obračun ispred diskoteke u Žepču

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01.11.2026 09:39

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Обрачун испред дискотеке у Жепчу
Foto: Zavidovicki.ba

Ispred diskoteke „Virus“ u Žepču rano jutros došlo je do fizičkog obračuna u kojem je učestvovalo više osoba. Jedan muškarac zadobio je povrede i prevezen je u Službu hitne medicinske pomoći.

Prema izjavama očevidaca koje prenosi portal Zavidovićki.ba, sukob se dogodio oko tri sata iza ponoći. Tokom incidenta jedan od učesnika udario je u prozor objekta, koji je od siline udarca pukao.

Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć, a stepen njegovih povreda zasad nije zvanično saopšten.

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Nakon prijave incidenta na mjesto događaja stigle su policijske patrole, koje su intervenisale i evakuisale goste iz unutrašnjosti diskoteke.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je ubrzo identifikovala jednu osobu koja se dovodi u vezu s obračunom.

Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a više informacija o uzrocima sukoba, učesnicima i kvalifikaciji događaja očekuje se nakon završetka policijskih aktivnosti.

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Žepče

Noćni klub

Tuča

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