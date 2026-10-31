Haos u Sarajevu: Zapaljeno više automobila, uhapšena tri maloljetnika

U noći između petka i subote na tri lokacije u Novom Sarajevu zapaljeno je više automobila, a policija je uhapsila tri maloljetnika koji se sumnjiče da su podmetnuli požare, potvrđeno je za Klix.ba.

Iz Operativnog centra Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo rečeno je da su paljevine prijavljene u ulicama Kemala Kapetanovića na Grbavici i Porodice Ribar u Hrasnom.

Na više vozila pričinjena je velika materijalna šteta, a uviđaji na mjestima paljevina biće obavljeni danas.

Svi požari podmetnuti su na javnim parkinzima ispred stambenih zgrada.

Paljevine automobila u Sarajevu nisu rijetkost, a ove godine vozila su gorjela na različitim lokacijama u gradu.

U januaru su u naselju Bulevar na Stupu tokom noći izgorjela dva automobila parkirana u blizini stambenih zgrada. Desetak dana kasnije u ulici Prijedorska na Aneksu izgorjela su tri automobila, a okolnosti požara su se utvrđivale. U februaru je na Gorici zapaljen pasat. Čitav događaj snimile su bezbjednosne kamere.

U aprilu je u noći između subote i nedjelje na Alipašinom Polju oštećeno više vozila. Na parkingu kod džamije Kralj Fahd zapaljen je automobil građevinsko-urbanističkog inspektora u Opštini Trnovo Ismara Duvnjaka, koji je potpuno uništen. Mještani su se tada žalili i na razbijanje automobila i paljenje kontejnera.

Sredinom maja vozilo je zapaljeno i u naselju Mihrivode u Starom Gradu.

U septembru su u ulici Magribija, nedaleko od Policijske stanice Centar, gorjeli automobili parkirani kod džamije, a šteta je pričinjena na tri vozila. Policija je istog dana uhapsila 33-godišnjeg muškarca iz Vogošće, osumnjičenog za izazivanje opšte opasnosti.

(Kliks)