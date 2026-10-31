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Teška saobraćajka na putu Banjaluka - Crna Rijeka, saobraćaj obustavljen

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31.10.2026 13:47

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Banjaluka - Crna Rijeka, kod skretanja za mjesto Krmine, saobraćaj je obustavljen, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Obustava će potrajati do završetka policijskog uviđaja.

Iz AMS-a upozoravaju vozače na vlažan i klizav kolovoz, te apeluju da vožnju prilagode uslovima na putu.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

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