Težak sudar u Banjaluci, intervenisali vatrogasci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala dva vozila, dogodila se sinoć u banjalučkom naselju Saračica.
Na mjestu nesreće su intervenisali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
Kako se vidi na fotografijama koje su objavili, na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.
Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih u nezgodi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
21 h0
Hronika
22 h0
Hronika
22 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu