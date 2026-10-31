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Težak sudar u Banjaluci, intervenisali vatrogasci

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31.10.2026 09:29

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Тежак судар у Бањалуци, интервенисали ватрогасци
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Teška saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala dva vozila, dogodila se sinoć u banjalučkom naselju Saračica.

Na mjestu nesreće su intervenisali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Kako se vidi na fotografijama koje su objavili, na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih u nezgodi.

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Tagovi :

udes

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

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