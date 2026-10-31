Težak sudar u Banjaluci, intervenisali vatrogasci

Teška saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala dva vozila, dogodila se sinoć u banjalučkom naselju Saračica.

Na mjestu nesreće su intervenisali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Kako se vidi na fotografijama koje su objavili, na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Za sada nema informacija o tome da li ima povrijeđenih u nezgodi.