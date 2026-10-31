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Sudar dva automobila kod Banjaluke, povrijeđen suvozač

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31.10.2026 15:16

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu povrijeđen je suvozač u jednom vozilu, rekla je Srni portparol Policijske uprave Banjaluka Milana Stojanović.

Stojanovićeva je rekla da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva putnička vozila i da se saobraćaj na ovoj dionici puta Banjaluka - Crna Rijeka odvija naizmjenično.

Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 12.10 časova prijavljeno je da se dogodila saobraćajna nezgoda u mjestu Krupa na Vrbasu.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske ranije je saopšteno da je zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Banjaluka - Crna Rijeka, kod skretanja za mjesto Krmine, saobraćaj potpuno obustavljen.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

sudar

povrijeđeni

Krupa na Vrbasu

Auto-moto savez Republike Srpske

PU Banjaluka

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