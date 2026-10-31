Sudar dva automobila kod Banjaluke, povrijeđen suvozač

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu povrijeđen je suvozač u jednom vozilu, rekla je Srni portparol Policijske uprave Banjaluka Milana Stojanović.
Stojanovićeva je rekla da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva putnička vozila i da se saobraćaj na ovoj dionici puta Banjaluka - Crna Rijeka odvija naizmjenično.
Policijskoj upravi Banjaluka danas oko 12.10 časova prijavljeno je da se dogodila saobraćajna nezgoda u mjestu Krupa na Vrbasu.
Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske ranije je saopšteno da je zbog saobraćajne nezgode na dionici magistralnog puta Banjaluka - Crna Rijeka, kod skretanja za mjesto Krmine, saobraćaj potpuno obustavljen.
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