Nova tragedija u BiH: Žena preminula nakon što ju je udarilo auto!

Žena, starije životne dobi, preminula je nakon što je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, potvrđeno je iz MUP KS.

"Dana 01.11.2026. godine oko 17:50 sati PU Novi Grad je obaviještena da je u ulici Safeta Hadžića, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena pješakinja, starija ženska osoba. U 18:25 sati, ljekari na KCUS su konstatovali smrt pješakinje", navode iz MUP-a.

Vozač vozila koje je učestvovalo u nezgodi je ostao na licu mjesta nezgode.

Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji će rukovoditi uviđajem.