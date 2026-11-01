Nova tragedija u BiH: Žena preminula nakon što ju je udarilo auto!

Autor:ATV redakcija
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Žena, starije životne dobi, preminula je nakon što je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, potvrđeno je iz MUP KS.
"Dana 01.11.2026. godine oko 17:50 sati PU Novi Grad je obaviještena da je u ulici Safeta Hadžića, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povrijeđena pješakinja, starija ženska osoba. U 18:25 sati, ljekari na KCUS su konstatovali smrt pješakinje", navode iz MUP-a.
Vozač vozila koje je učestvovalo u nezgodi je ostao na licu mjesta nezgode.
Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji će rukovoditi uviđajem.
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