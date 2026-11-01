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EUFOR traži da se uklone snimci i fotografije pada helikoptera

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01.11.2026 17:06

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Алтеа Еуфор
Foto: Ustupljena fotografija

Policija Brčko distrikta i Eufor uputili su zajednički apel medijima i javnosti da sa portala i društvenih mreža uklone snimke i fotografije nedavne helikopterske nesreće.

​U apelu se ističe da objavljivanje sadržaja na kojem se vide pripadnici Eufora i civili dodatno povređuje porodice stradalih i narušava dostojanstvo žrtava.

​Iz policije i Eufora pozivaju na odgovorno postupanje i podsjećaju na moguće pravne posljedice daljeg širenja takvih materijala, uz molbu da se uvaži bol porodica kojima je u ovim trenucima najpotrebniji mir.

U padu helikoptera Eufora u brčanskom naselju Gorice, poginulo je četvoro vojnika iz italijanskog kontingenta, dok je 11 povrijeđeno.

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Pao helikopter Brčko EUFOR

EUFOR

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