Oduzet kokain, uhapšen muškarac iz Novog Grada

Muškarac O.P. iz Novog Grada uhapšen je nakon što je policija kod njega pronašla i oduzela 29 paketića kokaina.

U PU Prijedor navode da je O.P. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Kontrolom lica pronađeno je i oduzeto 29 pakovanja bijelog praha nalik kokainu, ukupne bruto mase 25,5 grama”, saopštila je PU Prijedor.

Dodaju da će nakon kompletiranja predmeta protiv osumnjičenog O.P. biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor.