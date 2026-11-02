Predložen pritvor za Banjalučanku: Osumnjičena da je krala po trgovinama, šteta više hiljada KM

Okružno javno tužilaštvo predložilo je pritvor za Banjalučanku J.M. koja je osumnjičena za više krađa na području grada.

"Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog lica J.M. rođena 1991. godine, iz Banja Luke, uputio je dana 31.10.2026.godine, prijedlog za određivanje mjere pritvora Osnovnom sudu u Banja Luci, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz Tužilaštva.

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Kako su naveli, ona je osumnjičena da je na području Banjaluke, iz trgovina ukrale stvari u vrijednosti od 3.667 KM.

"U namjeri protivpravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, osumnjičeno lice je dana 03.10.2026. dana 28.10.2026. i dana 29.10.2026.godine, u trgovinama na području grada Banja Luka, uzela i prisvojila razne proizvode i tom prilikom oštećenim pričinila materijalnu štetu u iznosu od oko 3.667,09 konvertibilnih maraka.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičena ponoviti krivično djelo, shodno člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", navode iz OJT Banjaluka.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.