Darko Mališ zvani Darkan iz Foče, za koga se sumnja da je u selu Barakovac usmrtio tetku nakon čega je izvršio samoubistvo, javnosti je postao poznat zbog svoje sličnosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Prema nezvaničnim informacijama ATV-a, ubistvo i samoubistvo je izvršeno hladnim oružjem.

Tijela Milice Mališ i njenog sestrića Darka Mališa, pronađena su juče u kući. Policijskoj stanici Foča juče oko 17 časova obratila se poznanica porodice, koja je rekla da od 22. oktobra sa njim nema kontakt, iako su se ranije svakodnevno viđale i čule.

Hronika Tragedija u Srpskoj: Pronađena dva tijela, sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Nakon toga policija je, uz prisustvo rodbine i prijatelja, ušla u kuću gdje su zatekli dva beživotna tijela.

Javnosti postao poznat zbog sličnosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom

Darko Mališ je postao javnosti poznat nakon fotografije sa groba Željka Ražnatovića Arkana. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan. Svojevremeno je na tu temu govorio i za ATV.

Darko Mališ na Arkanovom grobu ATV

"U roku od 24 sata, prijatelji su mi rekli da se pojavila slika na internetu i da je počelo da se priča da je Željko Ražnatović živ i da je došao da posjeti svoj grob. I vrlo brzo je ta vijest odjeknula Balkanom, nastao je jednostavno neki haos za koji se nisam nadao", pričao je svojevremeno Darko Mališ Darkan za ATV.

Društvo Kako je fočanski Arkan podgrijao teorije zavjere da je Ražnatović živ

Arkanov grob je posjetio i zapalio mu svijeću po savjetu jednog monaha. Zaboljele su ga, kaže, ocjene nekih medija da je to uradio da bi skrenuo pažnju javnosti.

"Govorili su da sam Darkan koji kopira Arkana, oblačim se isto i dolazim da se slikam kao da se medijski eksponiram. Ne, daleko od toga, nikad se ne bih na grobu mrtvog čovjeka eksponirao, o mrtvim mislim sve najljepše", pričao je Darko Mališ - Darkan.

Darko Mališ Darkan ATV

Tvrdio je da su ljudi počeli da primjećuju njegovu sličnost sa Arkanom kada je došao u životno doba u kojem je bio Arkan kada je postao poznat. Govorio je da mu oni koji su lično poznavali Arkana govore da su im crte lica iste. Pričao je da je imao neprijatnosti od strane hrvatskih carinika i da se dešavalo da ga se prolaznici u Beogradu uplaše.

"Kad sam uveče kupovao burek, ide čovjek ulicom i prilazi kiosku i kad me vidio jednostavno je preblijedio i pare su mu ispale. Bilo je raznih scena gdje te ljudi gledaju začuđeno, kao da je čovjek ustao iz mrtvih", pričao je Darkan.