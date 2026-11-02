Teška nesreća u Tuzli, jedna osoba povrijeđena

Jutros je u tuzlanskom naselju Husino došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba povrijeđena.

"U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i teretno vozilo. Jedna osoba je povrijeđena, a saobraćaj potpuno obustavljen", potvrđeno je iz MUP-a TK za Tuzlanski.ba.

Na mjestu događaja službenici MUP-a TK obavljaju uviđaj.

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Prema informacijama sa terena na ovoj dionici puta formirane su velike kolone vozila.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, a posebna pažnja skreće se vozačima da se pridržavaju ograničenja i poštuju propisana pravila i vožnju prilagode uslovima na putevima.