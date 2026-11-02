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Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen da je provalio u stan i ukrao više uređaja

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02.11.2026 10:58

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Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Foto: Pexels/Erik Mclean

Banjalučanin S.P. uhapšen je juče zbog sumnje da je provalio u stan u ovog gradu, te ukrao više uređaja.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče lišili slobode lice S.P. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Teška krađa“. Navedeno lice sumnjiči se da je u periodu od 01. oktobra do 01. novembra nasilno ušlo u stan u Banjaluci, kojom prilikom je otuđilo više tehničkih uređaja i drugih predmeta", saopšteno je iz PU Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

Banjaluka

Provala

PU Banjaluka

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