Logo

Oglasilo se tužilaštvo o zločinu u Foči: Sve ukazuje na ubistvo i samoubistvo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 12:16

Komentari:

0
увиђај, жута трака, мјесто злочина
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju oglasilo se o pronalasku dva tijela u mjestu Barakovac kod Foče navodeći da se, na osnovu prvih prikupljenih činjenica i dokaza, najvjerovatnije radi o ubistvu i samoubistvu

Kao što je ATV pisao u kući su pronađena tijela Darka Mališa (51) zvanog Darkan i njegove tetke Milice Mališ (79).

Naložena obdukcija

U OJT Trebinje navode da je uviđaj na licu mjesta izvršio dežurni tužilac zajedno sa policijskim službenicima PU Foča.

”Dežurni tužilac je naložio obdukciju tijela nastradalih na osnovu kojih će se utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja”, saopštilo je OJT Trebinje.

ротација полиција

Hronika

Tragedija u Srpskoj: Pronađena dva tijela, sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Izvor blizak istrazi otkriva da su na oba tijela zatečene smrtonosne povrede koje su nanesene hladnim oružjem, odnosno nožem.

Sam sebi prerezao vrat?

”Sve ukazuje da je Darko ubio tetku, a potom izvršio samoubistvo tako što je sam sebi prerezao vrat”, kaže izvor ATV-a.

Дарко Малиш Даркан

Hronika

Fočanski Arkan pronađen mrtav, sumnja se na ubistvo i samoubistvo

Sumnja se da je zločin počinjen prije nekoliko dana, budući da sa Darkom i Milicom niko nije imao kontakt od 22. oktobra. Jedna poznanica porodice o tome je obavijestila PU Foča. U prisustvu porodice policajci su ušli u kuću i zatekli dva tijela.

Arkanov dvojnik

Darko Mališ u javnosti je postao poznat zbog svoje sličnosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan. Svojevremeno je na tu temu govorio i za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mališ Darkan

Ubistvo

Samoubistvo

Foča

Željko Ražnatović Arkan

Komentari (0)

Više iz rubrike

МУП Републике Српске полиција кадети Залужани униформа

Hronika

Tuča u Laktašima: Jedan imao čak 2,42 promila alkohola

5 h

0
Тешка несрећа у Тузли, једна особа повријеђена

Hronika

Teška nesreća u Tuzli, jedna osoba povrijeđena

5 h

0
Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, osumnjičen da je provalio u stan i ukrao više uređaja

6 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Šipovljanin ukrao auto sa parkinga

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima