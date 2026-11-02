Oglasilo se tužilaštvo o zločinu u Foči: Sve ukazuje na ubistvo i samoubistvo

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju oglasilo se o pronalasku dva tijela u mjestu Barakovac kod Foče navodeći da se, na osnovu prvih prikupljenih činjenica i dokaza, najvjerovatnije radi o ubistvu i samoubistvu

Kao što je ATV pisao u kući su pronađena tijela Darka Mališa (51) zvanog Darkan i njegove tetke Milice Mališ (79).

Naložena obdukcija

U OJT Trebinje navode da je uviđaj na licu mjesta izvršio dežurni tužilac zajedno sa policijskim službenicima PU Foča.

”Dežurni tužilac je naložio obdukciju tijela nastradalih na osnovu kojih će se utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja”, saopštilo je OJT Trebinje.

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Izvor blizak istrazi otkriva da su na oba tijela zatečene smrtonosne povrede koje su nanesene hladnim oružjem, odnosno nožem.

Sam sebi prerezao vrat?

”Sve ukazuje da je Darko ubio tetku, a potom izvršio samoubistvo tako što je sam sebi prerezao vrat”, kaže izvor ATV-a.

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Sumnja se da je zločin počinjen prije nekoliko dana, budući da sa Darkom i Milicom niko nije imao kontakt od 22. oktobra. Jedna poznanica porodice o tome je obavijestila PU Foča. U prisustvu porodice policajci su ušli u kuću i zatekli dva tijela.

Arkanov dvojnik

Darko Mališ u javnosti je postao poznat zbog svoje sličnosti sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Kako je sam pričao, zbog sličnosti sa Arkanom prozvali su ga Darkan. Svojevremeno je na tu temu govorio i za ATV.