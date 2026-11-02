Muškarac podlegao nakon tuče u Glamočanima, naložena obdukcija tijela

Dragan S. iz Čelinca, koji je 12. oktobra teško povrijeđen u tuči u Glamočanima kod Banjaluke, preminuo je u UKC Republike Srpske.

Nesrećni čovjek je danima bio u komi nakon što je u tuči zadobio teške povrede glave, koje su mu najvjerovatnije nanesene metalnom šipkom.

Šipkom udaren u glavu

"Uz sve napore medicinskog osoblja UKC Republike Srpske da mu spasu život pacijent je, nažalost, preminuo juče u ranim jutarnjim časovima”, navode u UKC Republike Srpske.

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima kod Laktaša. U svemu su učestvovali Dragan S. i G.S. iz Čelinca, te N.P. iz Laktaša. Nakon tuče svima je ukazana pomoć u UKC-u. Na licu mjesta je izvršen uviđaj i cijeli slučaj tada je kvalifikovan kao krivično djelo. učestvovanje u tuči.

Naložena obdukcija

U Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci za ATV je potvrđeno da su obaviješteni o tragičnom ishodu tuče, zbog čega je naloženo da se izvrši obdukcija tijela stradalog Dragana S. kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

”Ukoliko se ispostavi da je smrt nastupila kao posljedica povreda zadobijenih u tuči, u skladu s tim će se izvršiti i prekvalifikacija krivičnog djela”, navode u OJT Banjaluka.

Iz PU Banjaluka ranije je saopšteno da je policija intervenisala nakon prijave tuče. Isti dan je izvršen uviđaj i na licu mjesta su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.