Zapalio se poslovni prostor, intervenisali vatrogasci

U popodnevnim satima izbio je požar u poslovnom prostoru u sarajevskom naselju Hrasno, potvrđeno je za "Avaz" u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kantona Sarajevo.

"Dojavu smo dobili u 15:45 sati, a požar je ugašen oko 16:25 sati. Više informacija imaćemo po povratku naše ekipe sa mjesta događaja", rekli su vatrogasci za Avaz.

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U Operativnom centru MUP-a Kantona Sarajevo nisu imali informacije o ovom požaru.