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Sudar najmanje četiri vozila u Banjaluci, saobraćaj otežan

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02.11.2026 20:09

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Судар најмање четири возила у Бањалуци, саобраћај отежан
Foto: ATV

Najmanje četiri vozila sudarila su se večeras u blizini auto salona "Kramar" u Banjaluci, javljaju vozači sa mjesta događaja.

Zbog ovog udesa saobraćaj je usporen, a na mjestu događaja je policija koja obavlja uviđaj.

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Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom udesu, kao ni svi detalji kako je do njega došlo.

Vozači javljaju da je do udesa došlo u smjeru prema Banjaluci iz pravca Laktaša.

Upozorenje vozačima

Podsjećamo, Auto-moto savez Republike Srpske uputio je upozorenje zbog klizavih kolovoza i magle na nekim dijelovima, te apelovao na sve vozače da vožnju prilagode stanju na putevima.

"Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina", poručili su iz Auto-moto saveza.

Iz AMS-a apeluju da vozači budu oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Napomenuli su da je zimska oprema zakonski obavezna.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

nesreća

Banjaluka

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