Sudar najmanje četiri vozila u Banjaluci, saobraćaj otežan

Autor:Stevan Lulić
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Najmanje četiri vozila sudarila su se večeras u blizini auto salona "Kramar" u Banjaluci, javljaju vozači sa mjesta događaja.
Zbog ovog udesa saobraćaj je usporen, a na mjestu događaja je policija koja obavlja uviđaj.
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Za sada nema informacija da li je neko povrijeđen u ovom udesu, kao ni svi detalji kako je do njega došlo.
Vozači javljaju da je do udesa došlo u smjeru prema Banjaluci iz pravca Laktaša.
Podsjećamo, Auto-moto savez Republike Srpske uputio je upozorenje zbog klizavih kolovoza i magle na nekim dijelovima, te apelovao na sve vozače da vožnju prilagode stanju na putevima.
"Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina", poručili su iz Auto-moto saveza.
Iz AMS-a apeluju da vozači budu oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.
Napomenuli su da je zimska oprema zakonski obavezna.
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