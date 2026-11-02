Nova tragedija u BiH: Udario pješaka i pobjegao, čovjek preminuo

Teška saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se u nedjelju, 1. novembra 2026. godine, na magistralnom putu M-17 u mjestu Moševac kod Maglaja.

Život je izgubio 63-godišnji pješak, dok policija traga za nepoznatim vozačem koji se nakon nesreće udaljio sa mjesta događaja.

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Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nesreća je prijavljena Policijskoj stanici Maglaj u 17:55 sati, kada je službenik Službe hitne medicinske pomoći obavijestio policiju o saobraćajnoj nesreći.

U nesreći je teško povrijeđen pješak K. K. (1963) iz Maglaja, kojeg je udarilo za sada nepoznato vozilo.

Vozač se nakon nesreće udaljio sa mjesta događaja, a njegov identitet još nije utvrđen.

Preminuo u bolnici

Povrijeđeni muškarac vozilom Hitne pomoći prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, muškarac je preminuo, o čemu je policija istog dana obaviještena iz Kantonalne bolnice Zenica.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Maglaj, uz prisustvo dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

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Policija intenzivno radi na pronalasku vozača i vozila koje je učestvovalo u ovoj nesreći.

Prema uputstvima nadležnog tužioca, nastavljaju se aktivnosti na dokumentovanju saobraćajne nesreće, utvrđivanju identiteta vozača i rasvjetljavanju svih okolnosti pod kojima je pješak smrtno stradao.

Za sada nije poznato o kojem vozilu je riječ niti zbog čega se vozač udaljio sa mjesta nesreće.