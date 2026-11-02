Pet povrijeđenih: Policija za ATV otkrila detalje teškog udesa u Banjaluci

Pet osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Lazarevo, potvrđeno je za ATV u Policijskoj upravi Banjaluka.

Nesreća se dogodila oko 18.50 sati u blizini auto salona Kramar, a u njoj su učestvovala četiri putnička i jedno teretno vozilo.

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"U ovoj nezgodi je 5 lica je zadobilo tjelesne povrede. Na licu mjesta izvršen je uviđaj od strane policijskih službenika", rečeno je za ATV u PU Banjaluka.

Napominju da tokom obavljanja uviđaja nije bilo obustave saobraćaja.

O težini povreda koje su učesnici zadobili trenutno nisu mogli da nam daju više detalja.

Upozorenje za vozače

Podsjećamo, Auto-moto savez Republike Srpske uputio je upozorenje zbog klizavih kolovoza i magle na nekim dijelovima, te apelovao na sve vozače da vožnju prilagode stanju na putevima.

"Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina", poručili su iz Auto-moto saveza.

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Iz AMS-a apeluju da vozači budu oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Napomenuli su da je zimska oprema zakonski obavezna.