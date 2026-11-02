Logo

Pet povrijeđenih: Policija za ATV otkrila detalje teškog udesa u Banjaluci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.11.2026 21:12

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Pet osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Lazarevo, potvrđeno je za ATV u Policijskoj upravi Banjaluka.

Nesreća se dogodila oko 18.50 sati u blizini auto salona Kramar, a u njoj su učestvovala četiri putnička i jedno teretno vozilo.

dijana hrkalovic priv arh

Srbija

Ko je pomilovana Dijana Hrkalović: Promijenila ime, povezivana s Vračarcima

"U ovoj nezgodi je 5 lica je zadobilo tjelesne povrede. Na licu mjesta izvršen je uviđaj od strane policijskih službenika", rečeno je za ATV u PU Banjaluka.

Napominju da tokom obavljanja uviđaja nije bilo obustave saobraćaja.

O težini povreda koje su učesnici zadobili trenutno nisu mogli da nam daju više detalja.

Upozorenje za vozače

Podsjećamo, Auto-moto savez Republike Srpske uputio je upozorenje zbog klizavih kolovoza i magle na nekim dijelovima, te apelovao na sve vozače da vožnju prilagode stanju na putevima.

"Vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina", poručili su iz Auto-moto saveza.

Јесен, киша, временска прогноза

Društvo

Objavljena prognoza do 17. novembra: Pred nama je nova promjena vremena

Iz AMS-a apeluju da vozači budu oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu.

Napomenuli su da je zimska oprema zakonski obavezna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Судар најмање четири возила у Бањалуци, саобраћај отежан

Hronika

Sudar najmanje četiri vozila u Banjaluci, saobraćaj otežan

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Hronika

Tragedija u BiH: Mladić nije došao na posao, ubrzo pronađen mrtav

2 h

0
Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

Hronika

Ukrali 20.000 dolara i ”turan”: Taliću potvrđeno pet godina zatvora

3 h

1
Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци

Hronika

Zapalio se poslovni prostor, intervenisali vatrogasci

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima