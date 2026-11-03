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Posao koji obećava: Falsifikovanom diplomom srednje škole pokušao otvoriti firmu

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03.11.2026 09:43

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Диплома факултет студије
Foto: Pexels

Policajci u Srebrenici podnijeli su OJT u Bijeljini izvještaj protiv M.A. zbog sumnje da je prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju firme priložio falsifikovanu diplomu srednje škole.

"Policijski službenici Policijske stanice Srebrenica podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini – Područna kancelarija Srebrenica Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Falsifikovanje isprave“ iz člana 347. Krivičnog zakonika Republike Srpske protiv lica inicijala M.A. sa područja Srebrenice", saopšteno je iz policije.

On se sumnjiči da je u januaru 2024. godine, prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju privredne djelatnosti nadležnoj opštinskoj upravi, priložilo diplomu srednje škole za koju se sumnja da je falsifikovana, koristeći je kao vjerodostojnu ispravu, a sve s ciljem dokazivanja ispunjenosti propisanih uslova za registraciju djelatnosti.

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Tagovi :

falsifikovanje diploma

Srebrenica

izvještaj

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