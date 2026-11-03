Uhapšen muškarac iz Laktaša: Oštetio tuđe vozilo i pokazivao da nosi pištolj

Muškarac iz Laktaša čiji su inicijali N.B. uhapšen je i oduzet mu je pištolj sa municijom, nakon što je zbog nesuglasica u saobraćaju oštetio vozilo drugog vozača i pokazao mu da nosi oružje.

On je osumnjičen da je juče počinio krivična djela oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, kao i za ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koji se izjasnio da je riječ o krivičnim djelima.