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Uhapšen muškarac iz Laktaša: Oštetio tuđe vozilo i pokazivao da nosi pištolj

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03.11.2026 11:17

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Muškarac iz Laktaša čiji su inicijali N.B. uhapšen je i oduzet mu je pištolj sa municijom, nakon što je zbog nesuglasica u saobraćaju oštetio vozilo drugog vozača i pokazao mu da nosi oružje.

On je osumnjičen da je juče počinio krivična djela oštećenje ili oduzimanje tuđe stvari, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, kao i za ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci koji se izjasnio da je riječ o krivičnim djelima.

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Tagovi :

Laktaši

Policija Republike Srpske

Saobraćajna nesreća

pištolj

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