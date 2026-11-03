Nesreća na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor: Auto završilo na krovu!

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Banjaluka- Prnjavor dogodila se saobraćajna nesreća, javljaju vozači.
Kako javljaju vozači u jednoj Viber grupi, jedan automobil se prevrnuo.
U ovom trenutku informacija o povrijeđenima kao ni pričinjenoj šteti nema.
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