Nesreća na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor: Auto završilo na krovu!

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Foto: Društvene Mreže

Na magistralnom putu Banjaluka- Prnjavor dogodila se saobraćajna nesreća, javljaju vozači.

Kako javljaju vozači u jednoj Viber grupi, jedan automobil se prevrnuo. U ovom trenutku informacija o povrijeđenima kao ni pričinjenoj šteti nema.

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