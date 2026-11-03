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Nesreća na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor: Auto završilo na krovu!

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03.11.2026 11:54

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Несрећа на магистралном путу Бањалука- Прњавор: Ауто завршило на крову!
Foto: Društvene Mreže

Na magistralnom putu Banjaluka- Prnjavor dogodila se saobraćajna nesreća, javljaju vozači.

Kako javljaju vozači u jednoj Viber grupi, jedan automobil se prevrnuo.

U ovom trenutku informacija o povrijeđenima kao ni pričinjenoj šteti nema.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Policija

povrijeđeni

Materijalna šteta

Banjaluka

Prnjavor

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