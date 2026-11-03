Udes u Novom Selu, zastoj u saobraćaju

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Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Milići-Zvornik u mjestu Novo Selo došlo je do zastoja u saobraćaju, ali za sada nema informacije o povrijeđenim, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila danas oko 14.40 časova, učestvovali su kamion i automobil. Na lice mjesta upućena je ekipa Službe hitne medicinske pomoći i vatrogasci. Policija vrši uviđaj.

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