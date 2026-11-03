Logo

Udes u Novom Selu, zastoj u saobraćaju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 15:19

Komentari:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Milići-Zvornik u mjestu Novo Selo došlo je do zastoja u saobraćaju, ali za sada nema informacije o povrijeđenim, rečeno je Srni u zvorničkoj Policijskoj upravi.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila danas oko 14.40 časova, učestvovali su kamion i automobil.

Na lice mjesta upućena je ekipa Službe hitne medicinske pomoći i vatrogasci.

Policija vrši uviđaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Komentari (0)

Više iz rubrike

Чекић, судница

Hronika

Prihvaćena nagodba: Žeksu tri godine zatvora za dilovanje droge u Pelagićevu

5 h

0
Убици из Лакташа пет година затвора за разбојништво над конобаром

Hronika

Ubici iz Laktaša pet godina zatvora za razbojništvo nad konobarom

5 h

0
Несрећа на магистралном путу Бањалука- Прњавор: Ауто завршило на крову!

Hronika

Nesreća na magistralnom putu Banjaluka-Prnjavor: Auto završilo na krovu!

5 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen muškarac iz Laktaša: Oštetio tuđe vozilo i pokazivao da nosi pištolj

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima