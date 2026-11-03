Novčanu kaznu Košarac je dužan platiti u roku od šest mjeseci od izricanja pravosnažne presude, a u zatvorsku kaznu će mu biti obračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

"Optuženik je oglašen krivim što je zajedno sa Milinković Njegoslavom, pokojnim P.S. i drugim njemu poznatim osobama, u dužem vremenskom periodu od 2015. godine do 4.8.2016. godine, na teritoriju Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postao pripadnik grupe za organizovani kriminal, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizovana radi prethodno planiranog i dogovorenog: otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila; rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriju Republike Srbije, pri čemu su u strukturi grupe kao njeni pripadnici vršili krivična djela na teritoriji oba entiteta i više kantona unutar FBiH, te su tako otuđivali vozila na teritoriju Kantona Sarajevo, Tuzlanskog Kantona, Hercegovačko-neretvanskog Kantona i Zapadno-hercegovačkog Kantona i šire, na način da su koristeći ranije ukradeno putničko motorno vozilo tzv. 'Borbenjak', na koji su prethodno postavljali lažne registarske oznake, ili drugo vozilo velike snage motora, često naoružani vatrenim oružjem, opremljeni kapama zvanim fantomka kojima su prekrivali lice, te radio stanicama podešenim na službene policijske frekvencije kako bi u otklanjanju prepreka i neometanog otuđenja vozila mogli pratiti kretanje policijskih službenika, obilazili parking prostore, garaže i druga mjesta na kojima su građani ostavljali svoja vozila, da bi pronalaskom odgovarajućih putničkih motornih vozila, upotrebom podesnog alata otvarali vrata tuđih motornih vozila, a potom ih upotrebom posebne opreme tzv. dekodera ili uz upotrebu procesora ranije otuđenih vozila i na druge načine stavljali u pogon, nakon čega su odvozili otuđena vozila na prethodno pripremljene skrivene lokacije, nakon čega su, radi prikrivanja kaznenog djela, izvršitelja, porijekla i njihovih pravih vlasnika, prevozili i predavali drugim pripadnicima grupe sa zadatkom rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, nakon čega su iste prodavali autootpadima i drugim osobama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, ili su radi daljnje prodaje otuđenih vozila u Republiku Srbiju, otuđena vozila prevozili i predavali drugim pripadnicima grupe, koji su prebacivali otuđena vozila preko državne granice – carinske linije, pri tom izbjegavajući mjere carinske i granične kontrole, dok su novac pribavljen realiziranjem planiranih i dogovorenih zadataka grupe dijelili između sebe", saopšteno je iz Suda.

Dodaje se da je Košarcu istovremeno odbijena optužba da je pod točkama opisanim u odbijajućem dijelu izreke presude, počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom teška krađa, te u vezi sa krivičnim djelom pranje novca.

"Istom presudom, Bojan Košarac je na temelju članka 284. točka a) ZKPBiH oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo organizovani kriminal iz članka 250. stavak 2. KZBiH, u svezi sa krivičnim djelom napad na službenu osobu u vršenju poslova bezbjednosti iz članka 359. stavak 2. KZFBiH, dok je na temelju članka 284. tačka c) ZKPBiH oslobođen optužbe da je pod određenim tačkama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinio krivično djelo organizovani kriminal iz članka 250. stavka 2. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelom teška krađa iz članka 287. stavka 1. tačka a) KZFBiH i krivičnim djelom krijumčarenje iz članka 214. stavka 1. KZBiH", kažu u Sudu i zaključuju:

"Istovremeno, Sud je donio rješenje kojim je prema optuženiku produžen pritvor određen ranijim rješenjem Suda, koji po ovom rješenju može trajati najduže 9 (devet) mjeseci, odnosno do 3.8.2027. godine ili do nove odluke Suda".