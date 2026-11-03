Dvije saobraćajne nesreće u gradu jedna za drugom: Ima povrijeđenih

Dvije saobraćajne nesreće dogodile su se u utorak poslijepodne na Brčanskoj Malti u Tuzli, a jedna osoba je povrijeđena, potvrđeno je u Operativnom centru MUP-a TK.

Prema nezvaničnim informacijama s mjesta nesreće, povrijeđen je pješak, ali tu informaciju u MUP-u nisu mogli potvrditi ni sat nakon događaja.

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"Kolege su na terenu i obavljaju uviđaj. U ovom trenutku nemamo tačne informacije o tome šta se dogodilo. Dvije nesreće desile su se u roku od minut-dva, a jedna osoba je povrijeđena", rekao je dežurni operativni MUP-a TK.

Dodao je da su se na ovom, inače veoma frekventnom mjestu, nakon dvije nesreće stvorile velike gužve.

(Avaz)