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Povrijeđeno lice iz Zvornika prevezeno na liječenje u UKC Tuzla

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03.11.2026 17:53

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УКЦ Тузла болница
Foto: YouTube/printscreen

Lice koje je povrijeđeno u udesu na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Novo Selo upućeno je u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Udes automobila i kamion dogodio se danas u 14.40 časova, a povrijeđeno lice je prvo prevezeno u Bolnicu u Zvorniku.

Policija rs

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Za vrijeme uviđaja saobraćaj na dijelu ove saobraćajnice bio je obustavljen za sva vozila.

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povrijeđeni

Saobraćajna nezgoda

Zvornik

transparent UKC Tuzla

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