Povrijeđeno lice iz Zvornika prevezeno na liječenje u UKC Tuzla

Lice koje je povrijeđeno u udesu na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Novo Selo upućeno je u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Udes automobila i kamion dogodio se danas u 14.40 časova, a povrijeđeno lice je prvo prevezeno u Bolnicu u Zvorniku.

Hronika Ima povrijeđenih: Epilog nesreće u Novom Selu

Za vrijeme uviđaja saobraćaj na dijelu ove saobraćajnice bio je obustavljen za sva vozila.