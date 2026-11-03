Povrijeđeno lice iz Zvornika prevezeno na liječenje u UKC Tuzla

Autor:ATV redakcija
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Lice koje je povrijeđeno u udesu na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Novo Selo upućeno je u Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.
Udes automobila i kamion dogodio se danas u 14.40 časova, a povrijeđeno lice je prvo prevezeno u Bolnicu u Zvorniku.
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Za vrijeme uviđaja saobraćaj na dijelu ove saobraćajnice bio je obustavljen za sva vozila.
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