Logo

Žena (57) uhapšena zbog sumnje da je počinila više krađa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.11.2026 18:14

Komentari:

0
Лисице на рукама женска рука
Foto: Pexel/Kindel Media

Policijski službenici MUP-a TK rasvijetlili su više krađa počinjenih tokom proteklih nekoliko mjeseci na području Tuzle. Zbog sumnje da je počinila ova krivična djela uhapšena je 57-godišnja žena iz Tuzle.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a TK, riječ je o krađama počinjenim na štetu građana, prilikom kojih su otuđivani novac, zlato i drugi vrijedni predmeti.

Slučajeve su rasvijetlili policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Centar i Policijske stanice Istok.

хапшење, лисице

Srbija

Uhapšen direktor RHMZ zbog pranja novca

Operativnim radom policija je utvrdila da se u vezu s izvršenjem ovih krivičnih djela dovodi H. K., rođena 1969. godine, iz Tuzle.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, osumnjičena je uhapšena 2. novembra 2026. godine.

(CrnaHronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Tuzla

Krađa

MUP Tuzlanskog kantona

uhapšena žena

Komentari (0)

Više iz rubrike

УКЦ Тузла болница

Hronika

Povrijeđeno lice iz Zvornika prevezeno na liječenje u UKC Tuzla

2 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Muškarac koji se sumnjiči za ubistvo majke nakon psihijatrije završio u pritvoru

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Dvije saobraćajne nesreće u gradu jedna za drugom: Ima povrijeđenih

3 h

0
Има повријеђених: Епилог несреће у Новом Селу

Hronika

Ima povrijeđenih: Epilog nesreće u Novom Selu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima