Žena (57) uhapšena zbog sumnje da je počinila više krađa

Policijski službenici MUP-a TK rasvijetlili su više krađa počinjenih tokom proteklih nekoliko mjeseci na području Tuzle. Zbog sumnje da je počinila ova krivična djela uhapšena je 57-godišnja žena iz Tuzle.

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a TK, riječ je o krađama počinjenim na štetu građana, prilikom kojih su otuđivani novac, zlato i drugi vrijedni predmeti.

Slučajeve su rasvijetlili policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske stanice Centar i Policijske stanice Istok.

Srbija Uhapšen direktor RHMZ zbog pranja novca

Operativnim radom policija je utvrdila da se u vezu s izvršenjem ovih krivičnih djela dovodi H. K., rođena 1969. godine, iz Tuzle.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, osumnjičena je uhapšena 2. novembra 2026. godine.

(CrnaHronika)