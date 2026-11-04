Klaničari pokušali da obore cijenu tovljenika, udruženje proizvođača reagovalo

Otkupna cijena tovljenika pala je za deset dinara po kilogramu za nedjelju dana, dok su klaničari dogovarali otkup po cijenama od 200 do 210 dinara. Kako prenosi Politika, bilo je pokušaja da se cijena spusti i na 190 dinara, zbog čega je reagovalo Udruženje odgajivača svinja. Proizvođači upozoravaju da ovakvo snižavanje nije tržišno opravdano jer postoji velika tražnja za mesom i traže dogovor koji bi obezbijedio stabilniji otkup.

Samo nekoliko dana nakon što su cijene tovljenika, a posebno prasadi, porasle u gotovo svim regionima Srbije, uslijedio je preokret. Prasad su na pijaci u Vranju dostigla cijenu od 400 dinara po kilogramu, ali je, prema pisanju Politike, potom došlo do snižavanja na 300 dinara.

Istovremeno, klaničari su cijenu tovljenika sa prosječnih 210 do 220 dinara pokušali da obore na 190 dinara po kilogramu.

„To se dogodilo juče i naše udruženje je reagovalo da se cijena tovljenika bar stabilizuje na 200. Ali realno je da bude 210 do 220 dinara. I cijena prasića je znatno snižena. Ovakvi potezi nikako nisu tržišno opravdani jer postoji velika tražnja za mesom”, izjavila je za „Politiku” Sanja Čelebićanin, predstavnica Udruženja odgajivača svinja i direktorka poslovnog udruženja „Zajednica živinara”.

Proizvođači traže dogovor o stabilnijim cijenama

Čelebićanin navodi da je, uprkos talasu pojeftinjenja u Evropskoj uniji, otkupna cijena u Srbiji tokom jednog kraćeg perioda bila relativno zadovoljavajuća za odgajivače. Međutim, upozorava da je dalji razvoj situacije neizvjestan bez konstruktivnijeg dogovora proizvođača i klaničara.

Prema njenim riječima, u prethodnom periodu bilo je i pritisaka maloprodaje i trgovinskih lanaca na klaničare, zbog nastojanja da organizuju akcije i formiraju cijene prema svojim potrebama.

„Sada pokušavamo da se ispoštuje pravilnik o ugovaranju, da se bar na tri mjeseca napravi neki dogovor, kako bi svi radili sa nekim dobitkom, a ne gubitkom”, ističe Čelebićanin.

Aktuelna dešavanja vidi kao alarm i naglašava da odgajivači žele dogovor o realnoj otkupnoj cijeni. Smatra da bi u razgovore trebalo uključiti predstavnike ministarstava poljoprivrede, privrede i trgovine, kako bi se zaštitili nacionalno stado, domaća proizvodnja i prehrambeni suverenitet.

Udruženje je, kako kaže, već bilo u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede, a sada očekuje naredne korake.

Oscilacije iscrpljuju farmere, a meso u prodavnicama ne pojeftinjuje

Prema ocjeni Čelebićanin, smanjenje stočnog fonda posljedica je i toga što proizvođači više ne mogu da izdrže česte oscilacije cijena i nepredvidive uslove poslovanja. Istovremeno, kako navodi, promjene otkupnih cijena nisu se odražavale na cenovnike u trgovinama: potrošači nisu osetili razliku ni kada je kilogram svinja koštao 160, ni kada je dostizao 220 dinara.

Zbog toga smatra da država mora da pronađe mehanizme zaštite i proizvođača i potrošača. Pad cijena svinjetine u Evropskoj uniji usljed blokiranja izvoza u Kinu, prema njenom mišljenju, ne bi smio u tolikoj meri da se preliva na domaće tržište.

Ukazuje i na potrebu da se preciznije sagledaju domaće potrebe i količine koje nedostaju, kako bi uvoz bio usklađen sa stvarnom potražnjom. Redovne informacije o stanju na tržištu pomogle bi proizvođačima da planiraju punjenje farmi i prilagode ponudu.

Čelebićanin ocjenjuje da poljoprivredno tržište ne treba prepustiti isključivo samoregulaciji i ukazuje na mogućnost primjene zaštitnih mera u slučaju dampinških cijena iz uvoza.

„Potreban je dogovor. Oscilacija je uvijek bilo, ali te gubitke farmeri ne mogu više da nose”, poručuje ona.

Podsjetimo: Prije novog pada, cijene su rasle u više regiona

Prema izvještaju objavljenom u sredu, koji obuhvata period od 19. do 25. oktobra 2026. godine, cene prasadi i tovljenika prethodno su rasle u više regiona Srbije.